In Frankrijk is het wintersportseizoen per direct voorbij vanwege het coronavirus. Alle skiresorts in het land gaan zondag dicht en blijven dat voor de rest van het seizoen. Dat meldt Domaines Skiables de France zondag op Twitter.

