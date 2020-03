3,5 miljoen kijkers voor ontknoping Wie is de mol?

Ruim 3,5 miljoen mensen hebben zaterdag de ontknoping van Wie is de mol? gezien. Dat zijn er een fractie meer dan vorig jaar, waarmee opnieuw een kijkcijferrecord wordt gevestigd. Singer-songwriter Rob Dekay bleek dit keer de mol. Acteur en presentator Buddy Vedder was de winnaar en ging naar huis met de pot van 13.400 euro. De twintigste editie van het populaire tv-programma speelde zich af in China.

De finale van 'De Mol' was traditiegetrouw live vanuit Amsterdam, maar vanwege de corona-uitbraak was er geen publiek bij. Het was het best bekeken programma van de avond, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

Op de tweede plaats staat het NOS Journaal van 20.00, met 3,3 miljoen kijkers. Dit was het nieuws, ook al zonder publiek, wist 1,7 miljoen mensen te boeien en belandde op de derde plaats van de kijkcijferlijst.