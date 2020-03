Estland en Litouwen sluiten grenzen vanwege coronavirus

Estland en Litouwen sluiten hun grenzen voor de meeste buitenlandse reizigers. Ook Letland legt maatregelen op om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. “De regering heeft besloten tijdelijk grensbewaking in te stellen langs de hele grens”, zei minister-president Jüri Ratas van Estland zaterdag in een verklaring.

Die maatregel gaat dinsdag in. Alleen inwoners en mensen met een verblijfsvergunning of een familielid in het land zijn dan nog welkom. In de Baltische staat wonen 1,3 miljoen mensen en 115 van hen zijn besmet met de longziekte. De regering heeft eerder alle scholen, musea, sportclubs en bioscopen gesloten en alle openbare bijeenkomsten verboden tot 1 mei.

In Litouwen zijn buitenlanders vanaf zondagmorgen 11.00 uur niet meer welkom. Uitgezonderd zijn mensen met een verblijfsvergunning, diplomaten en NAVO-troepen. “Ons doel is de verspreiding van het virus binnen ons land te vertragen en de negatieve consequenties te verminderen”, aldus de Litouwse premier Saulius Skvernelis. In het land zijn 9 mensen geïnfecteerd. Sinds vrijdag zijn alle scholen, kinderopvangplekken en universiteiten gesloten en grote publieke evenementen verboden. Vanaf maandag sluiten winkels, restaurants en cafés. Supermarkten blijven wel open.

Letland heeft 26 besmettingsgevallen. Vanaf maandag worden alle internationale vluchten, veerdiensten en bus- en treinverbindingen opgeschort. “Het passeren van de grens per auto mag doorgaan, net als internationaal vervoer van goederen”, zei de Letse minister van Transport Talis Linkaits tegen journalisten.