Australië legt beperkingen op voor reizigers

Alle internationale reizigers die vanaf zondag middernacht (lokale tijd) aankomen in Australië moeten verplicht 14 dagen in zelf-isolatie. Dat heeft de Australische minister-president Scott Morrison zondag bekendgemaakt. Cruiseschepen uit buitenlandse havens zijn de komende 30 dagen niet welkom in het land.

“We zullen moeten wennen aan een aantal veranderingen in onze manier van leven”, zei Morrison.

In Australië zijn 250 mensen besmet met het coronavirus, drie mensen zijn overleden aan de gevolgen van het longvirus.