Ook Sint-Maarten schrapt vluchten uit Europa

Mensen die in het buitenland wonen of studeren hebben nog twee dagen de tijd om naar huis te komen, aldus de premier. Zij moeten hun gezondheid dan wel 14 dagen goed in de gaten houden. Ook stelt het eiland een verbod in op evenementen waar meer dan honderd mensen op afkomen. Op Sint-Maarten zijn geen besmettingsgevallen bekend.

Schepen of vluchten met voedsel, huishoudelijke artikelen, olie, gas en medicijnen mogen nog wel naar het eiland.

Eerder maakten Bonaire en Curaçao bekend alle vluchten uit Europa te weren. De regering van Aruba kondigde aan de toestroom te willen beperken van mensen die onlangs in Europa zijn geweest. De vliegvelden op Sint-Eustatius en Saba zijn voorlopig gesloten voor reizigers uit Europa, China, Zuid-Korea en Iran. De Surinaamse regering heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag het luchtruim boven Suriname voor een periode van 30 dagen gesloten.