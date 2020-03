Aantal nieuwe coronabesmettingen in China stijgt nauwelijks meer

China meldde zondag twintig nieuwe besmettingen met het coronavirus, inclusief vier in de miljoenenstad Wuhan waar het virus eind vorig jaar voor het eerst werd ontdekt. Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het longvirus steeg met tien naar in totaal 3199.

De nationale gezondheidscommissie in China verklaarde donderdag al dat de piek in coronabesmettingen voorbij was. Sinds de uitbraak begon hebben ruim 80.000 Chinezen het longvirus gekregen, ongeveer 65.000 van hen zijn inmiddels hersteld. Elders in de wereld neemt het aantal besmettingen juist snel toe.

In Zuid-Korea daalt het aantal nieuwe besmettingen gestaag. De afgelopen 24 uur zijn 76 inwoners geïnfecteerd, tegen 107 een dag eerder. Ruim 8000 mensen hebben het virus opgelopen, 75 van hen zijn overleden.