Suriname sluit scholen voor vier weken

De Surinaamse regering heeft zaterdag besloten alle scholen te sluiten tot en met 14 april. Het is een van de maatregelen waarmee het land probeert verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat meldde minister van Onderwijs Lilian Ferrier zaterdagavond tijdens een persbijeenkomst.

Ook richten de Surinaamse autoriteiten quarantaineplekken in voor Surinamers en buitenlandse diplomaten die uit het buitenland terugkeren. Zij gaan verplicht in isolatie. Op dit moment zijn 83 plaatsen beschikbaar en binnen een week moeten dat er 2000 zijn. Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken zit al in quarantaine. Zij kwam vrijdag terug uit Amsterdam.

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme riep mensen op niet in paniek te raken of te gaan hamsteren. Hij benadrukte dat vliegtuigen en schepen die vracht voor Suriname vervoeren gewoon welkom zijn. De supermarkten in Paramaribo hebben echter al de nodige lege schappen omdat inwoners de afgelopen dagen massaal levensmiddelen hebben ingeslagen.

In Suriname is een persoon met het longvirus besmet.