Mol en winnaar bekend van jubileumeditie Wie is de mol?

Acteur Buddy Vedder mag zich de winnaar van het twintigste seizoen van Wie is de mol? noemen. Hij ontmaskerde singer-songwriter Rob Dekay als mol en liet zo oud-profvoetballer Nathan Rutjes en tv-presentatrice Miljuschka Witzenhausen achter zich. De ontknoping van het populaire AVROTROS-programma was zaterdagavond traditiegetrouw live vanuit Amsterdam, maar vanwege de coronapandemie was er geen publiek aanwezig.