Poetin vraagt hof of grondwetswijziging legaal is

De Russische president Vladimir Poetin heeft het constitutioneel hof formeel gevraagd of de grondwetswijziging die hij wil legaal is. Dat heeft het Kremlin zaterdag bekend gemaakt. Door de verandering kan Poetin (67) in theorie aan de macht blijven tot 2036. Volgens de huidige regeling zou zich hij in 2024 niet meer herkiesbaar mogen stellen.

Het Russische parlement, Doema, steunde het voorstel van Poetin met ruime meerderheid en ook de senatoren van de Federatieraad gingen zoals werd verwacht akkoord. De president ondertekende daarop het document met de wetswijzigingen en stuurde het ter bevestiging naar het hof. Als dat volgende week ook geen bezwaar maakt, is op 22 april in een volksraadpleging het laatste woord aan de Russen.

In Moskou gingen mensen de straat op om te protesteren tegen deze ‘politiek-juridische staatsgreep’ van Poetin. Op tv-beelden is te zien dat de oproerpolitie in de buurt van het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst FSB demonstranten in bussen stopt. Volgens de monitorgroep OVD-Info zijn vijftig mensen gearresteerd. De overheid had massabetogingen verboden.