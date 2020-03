Coronavirus heeft bijna alle landen in Latijns-Amerika bereikt

Ook Belize is nog bespaard gebleven, maar dat wordt niet tot Latijns-Amerika gerekend omdat de voertaal er Engels is. Brazilië meldde op 26 februari de eerste besmetting in Zuid- en Midden-Amerika. Inmiddels zijn daar 98 patiënten, onder wie ook enkele in de metropolen Rio de Janeiro en São Paulo. Suriname en Curaçao hebben één zieke, Aruba twee.

Op de Seychellen werden zaterdag de eerste twee positieve gevallen ontdekt. Volgens het hoofd van de gezondheidsdienst van de eilandengroep in de Indische oceaan gaat het om Italiaanse toeristen.