Willem-Alexander en Máxima ontmoetten Indonesische ministers die getest worden

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben op de laatste dag van hun staatsbezoek in Indonesië ontmoetingen met twee Indonesische ministers gehad die momenteel worden getest op corona. Dat wordt bevestigd door ingewijden aan het ANP.

De twee ministers zijn collega’s van de Indonesische minister van Transport Budi Karya Sumadi bij wie het virus is vastgesteld. De bewindsman had afgelopen week een ontmoeting met zijn Nederlandse ambtgenoot minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Zij gaat zelf twee weken in zelfisolatie.

“Het koninklijk paar volgt de richtlijnen van het RIVM”, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten, wat betekent dat ze niet getest worden omdat ze niet in aanraking zijn geweest met een besmet persoon. “Als er aanleiding toe is, volgen er nadere mededelingen.”

Donderdag werd het koningspaar bij aankomst op Sumatra op het vliegveld van Silangit begroet door de ministers Wishnutama Kusubandio van toerisme en creatieve economie, en minister Luhut Binsar Panjaitan. De laatste is verantwoordelijk voor maritieme zaken en investeringen. De twee begeleidden het koninklijk gezelschap bij verschillende programma-onderdelen. Omdat de kans groot is dat ook zij contact hebben gehad met de minister van Transport, worden ze op het virus getest.