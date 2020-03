Reisbranche komt met speciaal corona-voucher om reis om te boeken

De brancheorganisatie van reisondernemingen ANVR heeft samen met het garantiefonds SGR een zogenoemd corona-voucher in het leven geroepen. Hiermee kunnen reizigers hun reis annuleren of omboeken om op een later tijdstip alsnog op vakantie te gaan. Door de samenwerking met SGR hebben reizigers de zekerheid dat hun reeds betaalde reissom is veilig gesteld, meldt ANVR.