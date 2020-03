Brit en Amerikanen dood door raketaanval Irak

Amerikaanse militaire bronnen verklaarden dat een Britse en Amerikaanse militair en een ingehuurde Amerikaanse kracht waren omgekomen. Dat gebeurde bij de Taji-basis. Zeker twaalf anderen raakten gewond.

Sinds de dood in januari van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door een Amerikaanse raket zijn de spanningen in de regio opgelopen. De invloed van Iran in Irak is groot.