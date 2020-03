Air France-KLM bestudeert impact inreisverbod VS

Luchtvaartonderneming Air France-KLM bestudeert momenteel de impact van de door de Verenigde Staten aangekondigde reisrestricties. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan het vliegverkeer vanuit 26 Europese landen naar de VS vanaf vrijdag middernacht (lokale tijd) op te schorten voor een periode van dertig dagen. Het inreisverbod voor Europeanen is een maatregel om de verdere verspreiding van het coronavirus in de VS tegen te gaan.