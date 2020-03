Aantal anonieme tips financiële- en drugsdelicten stijgt flink

Nooit eerder was het aantal anonieme tips over financieel-economische delicten en harddrugs zo hoog als in 2019, aldus Meld Misdaad Anoniem (M.). Het meldpunt ontving zo’n 1000 meldingen over zaken als witwassen en crimineel- en onverklaarbaar vermogen. Dat is een toename van 44 procent ten opzichte van 2018.

Over de handel in harddrugs werd 4943 keer getipt, een stijging van 30 procent. Meld Misdaad Anoniem stuurde vorig jaar in totaal 16.890 meldingen naar de politie en andere opsporingsdiensten. Mede dankzij deze tips konden vorig jaar minstens 2110 mensen worden aangehouden. Minstens 452.222 hennepplanten werden in beslag genomen, ruim 200 vuurwapens werden van straat gehaald dankzij anonieme tips.

Tips van het anonieme platform speelden ook een rol bij de veroordeling van daders van ernstige delicten. Een man uit Duiven werd in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor een gewelddadige overval op een 74-jarige man in Tolkamer. Een 23-jarige man kreeg een celstraf van twee jaar voor een mishandeling van twee vrouwen op straat in Amsterdam-West.