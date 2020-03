Tijdelijke opvang in Friezenhal

LEEUWARDEN - Noodbedden worden in het WTC Expo geplaatst voor asielzoekers die tijdelijk op deze locatie worden opgevangen. De extra opvang is nodig omdat de instroom van asielzoekers hoger is dan beraamd. ANP CATRINUS VAN DER VEEN LEEUWARDEN - De Friezenhal van het WTC EXPO wordt omgebouwd tot tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen. De extra opvang is nodig omdat de instroom van asielzoekers hoger is dan beraamd. ANP CATRINUS VAN DER VEEN (beeld anp / Catrinus van der Veen)