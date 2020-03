Kunstbeurs Tefaf sluit na besmetting handelaar

De internationale kunst- en antiekbeurs Tefaf in Maastricht beleefde woensdag zijn laatste dag. De organisatie heeft besloten de deuren vanaf vandaag te sluiten, nadat een handelaar positief getest werd op het nieuwe coronavirus. De beurs zou nog de hele week duren. De beslissing is volgens een zegsman genomen in nauw overleg met de stad Maastricht, de gezondheidsautoriteiten en MECC Maastricht, het gebouw waarin het evenement al jaren plaatsheeft. 'Hoewel het gezondheidsadvies van de autoriteiten in de directe regio niet is veranderd, begrijpen we dat de situatie in Nederland en de buurlanden wijzigt. We hebben ook rekening gehouden met de groeiende bezorgdheid van exposanten, bezoekers en personeel', zegt een woordvoerder van de beurs. <

