De Amerikaanse president Donald Trump schort al het vliegverkeer tussen Europa en de Verenigde Staten vanaf vrijdag middernacht (lokale tijd) op voor een periode van dertig dagen. Het inreisverbod voor Europeanen is een maatregel om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in de VS tegen te gaan.

