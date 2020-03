India verstrekt geen visa meer

India verstrekt voorlopig geen toeristenvisa meer om verspreiding van het nieuwe coronavirus in het dichtbevolkte land te voorkomen. Dat heeft de regering bepaald. De maatregel geldt tot 15 april. Diplomaten, overheidsfunctionarissen en vertegenwoordigers van internationale organisaties zoals de VN blijven welkom, evenals mensen die voor zaken of projecten in India moeten zijn.

Voor Indiase burgers die in het buitenland wonen is visumvrij reizen naar het vaderland opgeschort tot half april. Ingezetenen die terugkeren uit de risicogebieden China, Italië, Iran, Zuid-Korea, Frankrijk, Spanje en Duitsland worden twee weken in quarantaine geplaatst. De inwoners van India is aangeraden alleen naar het buitenland te gaan als dat absoluut noodzakelijk is.

India heeft momenteel zestig besmettingen met het gevreesde longvirus geregistreerd. Wereldwijd zijn dat er meer dan 120.000, met in 4382 gevallen dodelijke afloop.