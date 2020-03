Zes jaar geëist tegen politicus Sint-Maarten

Heyliger is oud-minister en was jarenlang partijleider van de grootste partij van Sint-Maarten, UP. Hij ontkent geld te hebben aangenomen.

Sinds maandag vindt op Sint-Maarten een groot proces rond fraude en corruptie op het eiland plaats, onder de naam Larimar. Voor de zittingen zijn vijf dagen uitgetrokken. In totaal staan vijf personen terecht.

Tegen de kroongetuige in de zaak, de Nederlandse consultant Ronald M., is drie jaar cel geëist. Hij zou namens de bouwwereld betalingen hebben gedaan aan Heyliger. Drie andere getuigen hoorden veel lagere straffen tegen zich eisen.