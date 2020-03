Adviseurs Trump raden reizen naar EU af

De maatregel betekent dat Amerikanen wordt afgeraden naar een van de 27 EU-landen te gaan, tenzij het echt noodzakelijk is. Landgenoten die terugkomen van deze Europese bestemmingen doen er verstandig aan twee weken thuis in quarantaine te blijven. Het is niet duidelijk wat de status van Groot-Brittannië in deze is.

