Google vraagt ook Europees personeel thuis te werken

Techbedrijf Google vraagt na zijn Noord-Amerikaanse personeel nu ook al zijn werknemers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika om thuis te gaan werken. Daarmee wil het bedrijf de verspreiding van het nieuwe coronavirus beperken. De maatregel geldt zo lang als nodig.

In Nederland heeft Google in verschillende vestigingen zo’n vijfhonderd mensen werken. Net als in de Verenigde Staten zullen werknemers van ondersteunende afdelingen, zoals schoonmakers en beveiligers, gewoon worden betaald zelfs als er geen werk voor hen is.