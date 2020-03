Twee inwoners van de provincie Groningen zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt de GGD Groningen. Het zijn de eerste twee besmettingen in deze provincie.

Het gaat om een 21-jarige studente uit de stad Groningen die in de week van 20 tot 29 februari in Noord-Italië is geweest. Ook bij een 62-jarige vrouw in Nieuwe-Pekela is het virus geconstateerd.