Europese beurzen zoekende na verliesdagen

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met verliezen de handel uitgegaan. Handelaren waren op zoek naar richting na de onaangekondigde rentestap van de Bank of England en beloftes van politici om de economie te steunen. Die staat onder druk door de uitbraak van het coronavirus. De beloftes gaan veelal nog niet vergezeld van concrete voorstellen. De hoop is dat de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag met extra stimuleringsmaatregelen komt. De verspreiding van het virus door Europa en in de Verenigde Staten werd ook nauwlettend in de gaten gehouden.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent in de min op 484,16 punten. De MidKap verloor 2,2 procent tot 714,09 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent. De hoofdindex in Milaan ging 0,3 procent vooruit, na een aantal dagen met forse verliezen.

In Londen zakte de FTSE 1,5 procent in de min. De Bank of England (BoE) verlaagde de rente met een half procentpunt naar 0,25 procent, na een speciale bijeenkomst over het coronavirus. Het is de eerste keer sinds augustus 2016 dat de Britten de rente verlagen.

Olieprijzen

De olieprijzen stonden onder druk nadat het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco liet weten de productie te verhogen. De stap is onderdeel deel uit van de prijzenoorlog die Saudi-Arabië heeft ontketend op de oliemarkt. Een vat Amerikaanse olie werd 2,6 procent goedkoper op 33,47 dollar. Brentolie kostte 2,5 procent minder op 33,49 dollar per vat.

In de AEX stond tankopslagbedrijf Vopak bovenaan met een winst van 3,9 procent, geholpen door de prijsval van olie waardoor er meer vraag is maar opslagcapaciteit. Olie- en gasconcern Shell stond bij de sterkste dalers met een min van 2,4 procent.

Air France-KLM

Verder sprong de koersval in de MidKap van bodemonderzoeker Fugro (min 9,5 procent) in het oog. Het bedrijf is voor een groot deel van zijn inkomsten afhankelijk van de olie-industrie. Air France-KLM stond bij de middelgrote fondsen 3,8 procent lager. KLM vliegt voorlopig niet meer op Venetië, Milaan en Napels in verband met de virusuitbraak.

In Frankfurt zakte Adidas dik 9 procent. De Duitse sportkledingfabrikant verwacht dat de verspreiding van het coronavirus in de belangrijke Chinese markt een hap van 800 miljoen tot 1 miljard euro uit de omzet over het eerste kwartaal neemt. De euro was 1,1410 dollar waard tegen 1,1317 dollar een dag eerder.