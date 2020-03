Koningspaar sluit bezoek aan Yogyakarta af

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun bezoek aan Yogyakarta, in het midden van Java, woensdag afgesloten met het bijwonen van een opvoering van het hindoe-epos Ramayana. Dat gebeurde bij de Prambanan, het grootste hindoe-Javaanse tempelcomplex in Indonesië.

Het weer was deels spelbreker bij het bezoek aan Prambanan, waar ook een poseermoment was voorzien voor de uit Nederland meegereisde media. Heftige regenval aan het einde van de middag betekende dat de voetpaden rond het complex onbegaanbaar waren geworden en dat de geplande rondleiding kwam te vervallen. De dansvoorstelling werd niet in de buitenlucht gehouden.

Bij het tempelcomplex schoof het koningspaar aan voor de slotconclusies van een seminar over interreligieuze dialoog en tolerantie. Die staat in moslimstaat Indonesië door toenemende islamisering onder druk. De Prambanan daarentegen staat symbool voor een religieus divers en tolerant Indonesië en vormde daarmee de perfecte locatie voor de dialoog.

Cyberkampong

Het koningspaar bezocht eerder op de dag een ‘cyberkampong’ waar werd getoond wat de mogelijkheden zijn die internet aan de dorpsbewoners biedt. Daarna ging het gezelschap tijdens een tropische regenbui naar de Gadja Mada-universiteit voor een reeks presentaties van innovatieve projecten, zoals een waarschuwingssysteem voor modderstromen en een ingenieuze machine om batik (gedecoreerde stof) te maken.

Vanuit Yogyakarta gaan de koning en koningin terug naar Jakarta, om donderdag naar het eiland Sumatra te vliegen. Oorspronkelijk was het de bedoeling naar Kalimantan te gaan, maar dat onderdeel van het staatsbezoek is in overleg met Indonesië geschrapt na een dodelijk bootongeluk maandag.