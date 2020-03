Na een woningbrand in de Erasmusstraat in Amersfoort is woensdagmorgen het lichaam van een overleden man aangetroffen. De politie onderzoekt wie de man is, hoe hij om het leven is gekomen en wat de oorzaak van de brand is.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.