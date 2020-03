IKEA sluit sommige Småland-speelplaatsen om coronavirus

In vijf IKEA-vestigingen in Nederland kunnen kinderen even niet spelen in Småland. De binnenspeelplaatsen in de warenhuizen in Utrecht, Eindhoven, Breda, Heerlen en Barendrecht blijven voorlopig dicht. Volgens IKEA gebeurt dat op advies van het RIVM “in die gebieden in Nederland waar het coronavirus breder verspreid is”.

Sluiting moet voorkomen dat meer mensen besmet raken met het coronavirus. In alle overige IKEA-vestigingen blijft Småland, dat onder meer bestaat uit ballenbakken, voorlopig open.