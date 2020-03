Italië zet 25 miljard euro in voor bestrijding coronavirus

Italië heeft 25 miljard euro apart gezet om de uitbraak van het nieuwe coronavirus in het land te bestrijden, dat zei premier Giuseppe Conte. Vorige week maakte Italië nog bekend 7,5 miljard euro vrij te maken.

Sinds vorige week is de uitbraak in Italië nog groter geworden. Inmiddels zijn zeker 10.149 mensen besmet en zijn er 631 mensen overleden door het virus. Conte kondigde deze week aan dat het hele land in quarantaine is. Alle openbare activiteiten zijn afgelast en een aantal buurlanden heeft de grenzen met Italië gesloten.