Brussel geeft nieuwe impuls aan kringloopeconomie

Dat staat in een nieuw actieplan voor de circulaire economie dat EU-commissaris Virginijus Sinkevičius (Milieu) in Brussel heeft gepresenteerd. Het plan moet de EU helpen in 2050 klimaatneutraal te zijn, zoals de leiders in december in hun Green Deal hebben afgesproken. De Europese Commissie wil eisen aan fabrikanten stellen, bijvoorbeeld dat batterijen van mobiele telefoons duurzaam zijn geproduceerd en gemakkelijker vervangbaar zijn. Ze stelt ook regels voor over afvalverwerking en hergebruik van grondstoffen.

Volgens vicevoorzitter Frans Timmermans is het duidelijk dat niet alleen de CO2-uitstoot naar netto nul moet in 2050 om dat doel te bereiken maar dat ook de kringloopeconomie de onvermijdelijke toekomst is. “We kunnen een heleboel dingen doen. We gebruiken nu bijvoorbeeld 200 kilo verpakkingsmateriaal per persoon per jaar. Dat is te veel. Er moet minder weggegooid worden. Daarom denk ik ook dat er veel winst valt te halen met elektronica door opladers van laptops en smartphones te harmoniseren.”

Hout en steen

Timmermans zou ook graag zien dat er meer gebouwd wordt met hout en steen in plaats van beton. Bouwen moet beginnen met materialen kiezen die later kunnen worden hergebruikt, vindt hij.

Volgens hem is Nederland een van de landen die vooroploopt met de circulaire economie. “Het is in belang van de EU dat de rest een been bijtrekt”.