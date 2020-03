Baudet: VPRO pleegt karaktermoord

Tweede Kamerlid Thierry Baudet vindt dat de VPRO karaktermoord pleegt door hem woorden in de mond te leggen in een uitzending van tv-programma Buitenhof. Dat zei woensdag zijn advocaat in de rechtbank in Lelystad bij de start van een door hem aangespannen kort geding tegen de VPRO.

Presentatrice Natalie Righton zei vorige maand in de uitzending dat Baudet zou hebben gezegd "dat hij denkt dat de Europese Unie een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten". Baudet bestrijdt dat gezegd te hebben.