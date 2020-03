Tesla wil nieuwe fabriek bouwen voor Cybertruck

Tesla wil een nieuwe grote fabriek gaan bouwen voor de productie van haar in november onthulde elektrische pick-uptruck, de zogeheten Cybertruck. Topman Elon Musk schreef dat in een tweet.

“Op zoek naar locaties voor Cybertruck Gigafabriek”, schreef Musk op Twitter. “Zal in het midden van de Verenigde Staten zijn.” De tweet zorgt er naar verwachting voor dat er een wedloop ontstaat tussen staten en steden die de fabriek graag binnen willen halen, zoals ook eerder het geval was.

In 2014 streek de bouwer van elektrische auto’s neer in Nevada nadat de overheid van die staat een belastingvoordeel van 1,3 miljard dollar toezegde. Tesla opende er een batterijfabriek nadat locaties in Arizona, Californië, New Mexico en Texas waren afgevallen.

Steunpakketten

Staten waar de vakbonden minder sterk staan, hebben de beste papieren, zegt John Boyd, expert in het selecteren van locaties voor fabrieken. Hij tipt Tennessee, Indiana, Kentucky, Texas en Michigan als goede kanshebbers.

In een mail aan The Wall Street Journal schrijft Musk dat Tesla let op steunpakketten vanuit de overheid, transportkosten, een grote beschikbaarheid van geschoolde werkers en kwaliteit van leven. Volgens TechCrunch zou Tesla al in gesprek zijn met de stad Nashville in Tennessee.