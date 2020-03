Veel minder treinen tussen Leiden en Hoofddorp

Tussen Hoofddorp en Leiden Centraal rijden er woensdag veel minder treinen. Dit is het gevolg van een defecte bovenleiding, meldt ProRail. Dit duurt ten minste tot 16.30 uur, aldus de NS. Door de verstoring rijden ook minder treinen tussen Leiden en Schiphol.

De bovenleiding raakte beschadigd in de nacht van dinsdag op woensdag. Dit gebeurde tijdens werkzaamheden met een werkkraan. De schade is groot en de aannemer is bezig met herstelwerkzaamheden.

Er rijden stopbussen tussen Leiden Centraal, Sassenheim, Nieuw Vennep en Hoofddorp.