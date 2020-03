Streamingdienst DAZN komt naar Nederland

Na Netflix, Videoland, Disney+ en Amazon Prime Video krijgt Nederland nog een streamingdienst: DAZN. Dat richt zich op sport en wil in eerste instantie vooral boksen uitzenden. De Engelstalige dienst moet op tijd beschikbaar zijn voor het wereldtitelgevecht tussen de Mexicaan Canelo Álvarez en de Brit Billy Joe Saunders op 2 mei. Op DAZN zijn ook oude partijen terug te kijken. De prijs van een abonnement is nog niet bekend.

DAZN, het 'Netflix voor de sport', is al beschikbaar in landen als de Verenigde Staten, Duitsland, Spanje, Japan en Brazilië. Zo mag het in Duitsland wedstrijden in de Champions League uitzenden. DAZN heeft in het verleden ook uitzendrechten voor La Liga (Spanje), de Premier League (Engeland), de Serie A (Italië) en de Ligue 1 (Frankrijk) gekocht. In de huidige landen biedt het platform ook sporten als tennis en basketbal, American football, honkbal, ijshockey en rugby.