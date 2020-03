Eerste dode coronavirus Indonesië

In Indonesië is de eerste dode gevallen door het nieuwe coronavirus. Dat meldt het ministerie van Gezondheidszorg woensdag.

Het gaat om een 53-jarige vrouw van buitenlandse komaf. Het ministerie wilde niet laten weten waar de vrouw vandaan kwam. De betreffende ambassade is op de hoogte gesteld.

De gezondheidstoestand van de vrouw was al kritiek op het moment dat ze in het ziekenhuis werd opgenomen. Kort daarna overleed ze aan de gevolgen van de ziekte COVID-19. In Indonesië zijn 26 gevallen van het virus vastgesteld.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima verblijven momenteel in het land vanwege een staatsbezoek.