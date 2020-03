Ombudsman: help agent met trauma

De overheid moet meer doen om agenten te helpen die trauma’s hebben opgelopen tijdens het werk, zegt de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen. Het is voor agenten bijvoorbeeld moeilijk om medische kosten vergoed te krijgen. Ze moeten veel papierwerk invullen. Bovendien accepteren niet alle leidinggevenden en collega’s posttraumatische stressstoornissen, waardoor het moeilijk is om terug te keren als agent.

Ongeveer twintig agenten waren de afgelopen tijd naar de ombudsman gestapt voor hulp. Van Zutphen sprak ook met politievakbonden. Een van de conclusies van de ombudsman is dat er geen coulance is bij de procedures om smartengeld en schadevergoedingen te krijgen. “Door steeds strengere toepassing van de regels is vergoeding van restschade nu bijna onmogelijk.”