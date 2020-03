Minister wil zwijgcontracten in de zorg verbieden

Zorginstellingen mogen over een tijdje waarschijnlijk geen zwijgcontracten meer afsluiten met gedupeerde patiënten. Zulke overeenkomsten moeten worden verboden, aldus minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). “Juist als je heftige dingen hebt meegemaakt, is het belangrijk om daarover in gesprek te kunnen gaan. Niets mag een cliënt in de weg staan om zijn of haar verhaal te doen”, aldus de minister.