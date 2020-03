Dierbare foto’s, ze vertellen verhalen en herbergen herinneringen: geliefden, vervlogen jeugd of een favoriete plek. In deze rubriek staat iedere week een persoonlijk verhaal gebaseerd op een dierbare foto centraal. Vandaag vertelt: Diddy Meijer-Bouwsma uit Zwolle.

Hoog bezoek

'In de zomer van 1951 kregen wij hoog bezoek bij ons thuis in Kampen: oom Oeds Bouwsma, tante Gertrude en hun dochter Gretchen. Oom Oeds was een verre neef van de familie en hij woonde met zijn gezin in Amerika. Omdat het zo bijzonder was dat zij overkwamen, kwamen opa en oma Bouwsma uit Rotterdam ook naar ons toe. Op deze foto ben ik tien jaar en ik sta helemaal links. Het familiebezoek he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .