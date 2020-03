Verpleegkundigen: zorgen over personeelstekort door coronavirus

Verpleegkundigen en verzorgenden maken zich zorgen om personeelstekorten in de zorg. Volgens beroepsorganisatie NU’91 wordt dat “nog nijpender in de strijd tegen het coronavirus”. Vooral in Brabantse zorginstellingen is het probleem acuut nu het RIVM Brabanders heeft aangeraden zelfs bij milde klachten zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te vermijden.