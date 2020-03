Rusland herhaalt dat Moskou meewerkt aan MH17-onderzoek

Rusland heeft beklemtoond dat het informatie aan de internationale onderzoekers van het neerhalen van vlucht MH17 heeft gegeven en dat blijft doen. Volgens Russische media heeft de ambassade van het Kremlin in Den Haag een verklaring uitgegeven naar aanleiding van de start van het proces in Nederland tegen vier verdachten, drie Russen en een Oekraïner. Het begon maandag en is verdaagd tot 23 maart.