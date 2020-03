Bernie Sanders gelast campagnebijeenkomst af vanwege coronavirus

Een campagnebijeenkomst van de Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders in Cleveland in de staat Ohio is afgelast wegens de dreiging van het coronavirus. Een campagnemedewerker van Sanders zei dat besloten is de bijeenkomst niet door te laten gaan, omdat de autoriteiten in Ohio hun zorgen hadden geuit over “grote bijeenkomsten in overdekte ruimten”.

Het is de eerste grote verkiezingsbijeenkomst die in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november in de VS wegens het coronavirus wordt geschrapt. Vanaf nu wordt bij elke geplande bijeenkomst apart gekeken gekeken of die door kan gaan. Er zijn dinsdag voorverkiezingen in zes staten. Sanders en ex-vicepresident Biden zijn de overgebleven twee Democraten die kans maken presidentskandidaat voor de partij te worden.