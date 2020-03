Ministerie deelde document over zaak-Poch niet met de Kamer

Nederland en Argentinië hebben in 2009 uitvoerig overlegd over de manier waarop Nederland kon helpen om de Nederlands-Argentijnse piloot Julio Poch in Argentinië te vervolgen. Dat staat in een intern vertrouwelijk document over de kwestie, uit september 2009, dat het ministerie van Justitie en Veiligheid niet heeft gedeeld met de Tweede Kamer. Nieuwsuur heeft de nota in handen gekregen en dinsdag online gezet.