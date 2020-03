De gegevens van orgaandonoren die zich tussen 1998 en 2010 hebben aangemeld zijn mogelijk in verkeerde handen gevallen. Het Donorregister is twee externe harde schijven kwijt waarop een kopie van de gegevens werd bewaard, melden verantwoordelijk ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins aan de Tweede Kamer. Van het datalek is melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

