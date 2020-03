Nog twee medewerkers ziekenhuis Bravis besmet met coronavirus

Nog twee medewerkers van het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal zijn besmet met het coronavirus. Bravis meldt dat het gaat om medewerkers van de afdeling operatiekamers (OK) en de klinische afdeling cardiologie. De medewerkers zitten in thuisisolatie. Het ziekenhuis had maandag een eerste besmetting van een personeelslid gemeld.