Bij een explosie in een chemische fabriek in het noorden van Barcelona zijn zeker een dode en zes gewonden gevallen, melden Spaanse media. Over de oorzaak van de ontploffing in de fabriek van het bedrijf Proquibasa, ongeveer 5 kilometer van het centrum van Barcelona, is nog niets bekend.

