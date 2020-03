Man veroordeeld tot 11 jaar cel voor fatale ruzie om 50 euro

Een 29-jarige Amsterdammer moet elf jaar de cel in voor het doodschieten van een 28-jarige man, Dat gebeurde vorig jaar in de hoofdstad tijdens een ruzie over geld. De rechtbank veroordeelde de man tot een lagere straf dan de veertien jaar die het Openbaar Ministerie had geëist, onder meer omdat hij zelf naar de politie is gegaan en zijn daad heeft bekend.