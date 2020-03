Advocaten Poelatov: OM jaagt ons op

De advocaten van Oleg Poelatov, een van de vier verdachten in het MH17-proces, voelen zich onder druk gezet door het Openbaar Ministerie. “Het moet niet zo zijn dat de verdediging constant achter de feiten aanloopt”, zei advocaat Boudewijn van Eijck. Hij reageert daarmee op een reeds onderzoekswensen die het OM dinsdag deed in de rechtbank tijdens een voorbereidende zitting op de tweede dag van het monsterproces. Het OM vroeg daarbij aan de rechtbank om de snelheid erin te houden.

Van Eijck wees erop dat het OM - in de vorm van het internationale juridische samenwerkingsverband JIT - al jaren met het strafrechtelijk onderzoek bezig is. “Wij weten pas een paar weken dat wij de verdediging van Poelatov op ons nemen. Dat geeft ons een flinke informatieachterstand.”

Zijn collega Sabine ten Doesschate had eerder al aangegeven dat zij tijdens het volgende zittingsblok - in juni - op het “complexe en omvangrijke” dossier kunnen reageren. Ze vroeg de rechtbank nog eens om die voorbereidingstijd. Poelatov is de enige verdachte die zich laat vertegenwoordigen door advocaten.

De rechtbank zal op een later moment reageren op de wensen van zowel het OM als de verdediging. Het is nog niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren.