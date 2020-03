ABN AMRO laat helft personeel thuis werken

ABN AMRO laat met ingang van woensdag de helft van zijn personeel in Nederland vanuit huis werken. De ingreep is bedoeld om te voorkomen dat een besmetting met het nieuwe coronavirus hele delen van de bank kan platleggen.

Volgens een woordvoerder worden alle afdelingen opgesplitst in twee groepen, waarbij de ene groep vanuit huis werkt en de andere op kantoor. Ook worden de twee belangrijkste kantoren, aan de Gustav Mahlerlaan en Foppingadreef in Amsterdam, in compartimenten opgedeeld. Mensen die in het ene deel werken mogen niet meer in het andere komen. “Als er een besmetting is hoeft dan niet meteen een heel gebouw ontruimd te worden”, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

De ingreep geldt voor al het personeel in Nederland. Alleen bij enkele kleinere bankfilialen is het niet mogelijk om teams op te splitsen. Daar worden wel andere maatregelen genomen. Zo krijgen klanten er voorlopig geen hand.

18.000

ABN AMRO heeft in totaal ongeveer 18.000 mensen in dienst. Daarvan werkt ruim 80 procent in Nederland. In het buitenland neemt de bank eveneens maatregelen. In Azië werken de medewerkers al langer thuis.

Ook de andere banken in Nederland grijpen in om eventuele problemen in verband met het coronavirus voor te zijn. Zo meldde Rabobank maandag al dat bepaalde teams instructies hadden gekregen om op afstand te werken en contact vermijden met collega’s van buiten het team. Zo hoopte de bank ervoor te zorgen dat er bij een eventuele virusuitbraak nog altijd mensen zijn die de bank draaiende kunnen houden vanuit een andere locatie.