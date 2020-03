Poetin mogelijk langer aan de macht door nieuwe wet

Het amendement is ingediend door Poetins partijgenoot Valentina Teresjovka, die nationale roem vergaarde als eerste vrouw in de ruimte. "Ik stel voor om de limiet op te heffen, of om de president toe te staan zich net als ieder ander verkiesbaar te kunnen stellen, alsof hij niet eerder president is geweest," zei ze volgens lokale media. Volgens dit laatste scenario zou hij weer voor twee ambtstermijnen, van elk zes jaar, aan de macht kunnen blijven.

Het plan is onderdeel van grootschalige hervormingen van de grondwet, die volgens critici bedoeld zijn om de macht van de president uit te breiden. Poetins partij Verenigd Rusland steunt het plan en heeft ruim driekwart van de zetels in het Russische parlement.