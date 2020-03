Staat moet oud-monteurs Defensie compenseren voor chroom-6

De Staat is aansprakelijk voor gezondheidsschade die vier voormalige onderhoudsmonteurs van defensiematerieel hebben opgelopen door blootstelling aan de stof chroom-6. Het gerechtshof in Den Bosch heeft beslist dat de vier in een vervolgprocedure bij de rechtbank schadevergoedingen kunnen eisen. De hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.