Tata Steel schrapt in Europa niet 3000 maar 1250 banen

Staalconcern Tata Steel wil bij de grootscheepse reorganisatie van zijn Europese activiteiten minder banen schrappen dan eerder aangekondigd. De eigenaar van het voormalige Hoogovens in IJmuiden wil het aantal arbeidsplaatsen in Europa nu met 1250 verlagen, blijkt uit een brief van Europees topman Henrik Adam aan het personeel. Eerder kondigde het concern nog een reductie van 3000 banen aan

In de brief, waar Het Financieele Dagblad als eerste over berichtte, schrijft Adam dat Tata Steel het aantal banen onder andere via natuurlijk verloop wil verminderen door bijvoorbeeld werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen.

In eerdere plannen meldde Tata Steel nog dat er in Nederland alleen al 1600 banen zouden verdwijnen. Dat leidde tot grote vakbondsprotesten. Daarop deed de Nederlandse directie de toezegging dat massaontslagen voorlopig niet aan de orde zijn omdat wordt vastgehouden aan de eerder gemaakte afspraken over baanbehoud. Die afspraken lopen tot oktober.